Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили два важных объекта врага - Тарнавский

На Таврическом направлении потери врага в живой силе за сутки составили более 500 человек, также украинские военные уничтожили два важных объекта врага и взяли в плен полдюжины оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

По его словам, по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки 61 раз штурмовал позиции украинских военных, причем на Марьинское направление пришлось 43 боестолкновения.

В общем россияне нанесли 38 авиаударов (почти все - в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, 1102 обстрела наших позиций, в том числе снова совершили 5 сбросов с БпЛА гранат с отравляющим веществом.

Враг дорого платит за попытки наступать на украинскую землю. Так, общие потери агрессора в живой силе за вчера составляют 503 человека, в вооружении и военной технике - 25 единиц, не считая БпЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники - написал Тарнавский.

Также, по его словам, было нейтрализовано или сбито 261 БпЛА различных типов.

"Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага", - рассказал Тарнавский.

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