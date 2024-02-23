Сили оборони на Таврійському напрямку знищили два важливих об'єкта ворога - Тарнавський
Київ • УНН
На Таврійському напрямку українські військові знищили дві важливі ворожі цілі та взяли в полон півдесятка окупантів, завдавши при цьому понад 500 втрат.
На Таврійському напрямку втрати ворога в живій силі за добу склали понад 500 осіб, також українські військові знищили два важливих об'єкта ворога та взяли в полон пів десятка окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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З його слів, по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу 61 раз штурмував позиції українських військових, причому на Мар’їнський напрямок припали 43 боєзіткнення.
Загалом росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли наших позицій, зокрема знову здійснили 5 скидів із БпЛА гранат з отруйною речовиною.
Ворог дорого платить за спроби наступати на українську землю. Так, загальні втрати агресора в живій силі за вчора становлять 503 особи, в озброєнні та військовій техніці - 25 одиниць, не враховуючи БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки
Також, за його словами, було нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів.
"Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога", - розповів Тарнавський.
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