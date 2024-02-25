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В зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял десятки единиц техники и почти 300 человек за сутки

В зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял десятки единиц техники и почти 300 человек за сутки

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 11:56  •  11515 просмотра

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За минувшие сутки в боях на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили более 300 российских военных и десятки единиц техники.

На таврическом направлении украинские защитники продолжают вести ожесточенные бои с российскими захватчиками. За минувшие сутки армия рф нанесла 32 авиационных и 6 ракетных ударов и почти 1000 артобстрелов. Впрочем агрессор потерял 22 единицы техники, а также БпЛА; захватчики недосчитались 284 человек в живой силе.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины, Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" наши воины продолжают ведение оборонительной операции и сдерживают штурмовые действия россиян.

Общие потери агрессора составили: в живой силе - 284 человека, в вооружении и военной технике - 22 единицы, не считая БпЛА. В частности, это 3 танка, 9 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 6 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 212 вражеских БПЛА различных типов. 

- говорится в сообщении.

Также четверо российских оккупантов взяты в плен.

В заметке отмечается, что за минувшие сутки российская армия продолжала давить на украинских защитников и украинские населенные пункты в зоне ОСУВ "Таврия",  нанеся 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 59 боевых столкновений, 951 артобстрел и 93 удара дронами-камикадзе.

Напомним,

В течение суток 23 февраля, Силы обороны на Таврическом уничтожили более трех сотен оккупантов и несколько десятков военной техникии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Захватчики теряют около 60 % техники при попытках штурма на Луганщине - Лысогор25 февраля 2024, 09:52 • 14608 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
У зоні ОСУВ “Таврія” ворог втратив десятки одиниць техніки та майже 300 осіб за добу
In the area of the Tavria Joint Forces Operation Center, the enemy lost dozens of vehicles and almost 300 people over the last day
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