В зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял десятки единиц техники и почти 300 человек за сутки

На таврическом направлении украинские защитники продолжают вести ожесточенные бои с российскими захватчиками. За минувшие сутки армия рф нанесла 32 авиационных и 6 ракетных ударов и почти 1000 артобстрелов. Впрочем агрессор потерял 22 единицы техники, а также БпЛА; захватчики недосчитались 284 человек в живой силе.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины, Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" наши воины продолжают ведение оборонительной операции и сдерживают штурмовые действия россиян.

Общие потери агрессора составили: в живой силе - 284 человека, в вооружении и военной технике - 22 единицы, не считая БпЛА. В частности, это 3 танка, 9 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 6 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 212 вражеских БПЛА различных типов. - говорится в сообщении.

Также четверо российских оккупантов взяты в плен.

В заметке отмечается, что за минувшие сутки российская армия продолжала давить на украинских защитников и украинские населенные пункты в зоне ОСУВ "Таврия", нанеся 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 59 боевых столкновений, 951 артобстрел и 93 удара дронами-камикадзе.

Напомним,

В течение суток 23 февраля, Силы обороны на Таврическом уничтожили более трех сотен оккупантов и несколько десятков военной техникии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

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