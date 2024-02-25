Захватчики теряют около 60 % техники при попытках штурма на Луганщине - Лысогор
Российская армия понесла значительные потери - около 60% техники во время неудачных попыток штурма на Лиманско-Купянском направлении Луганской области.
План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров
Министр обороны Украины заявил, что страна имеет мощный план прорыва на фронте в 2024 году.
Обстрел со стороны российских оккупантов: пострадало около 15 населенных пунктов Харьковщины, ранен 44-летний волонтер
Российские обстрелы повредили около 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранен 44-летний волонтер.
В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики
В начале следующей недели в Украине будет преимущественно сухая погода, лишь 26 февраля в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, температура воздуха местами поднимется до 16°C.
Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников
Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.
Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и Министр обороны посетили командные пункты воинских частей в зоне боевых действий и выслушали доклады о сложной обстановке и продолжающихся вражеских обстрелах.
Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, другой дрон оккупантов повредил здание
Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, а другой российский беспилотник повредил здание в Никопольском районе.
Армия рф попала в железнодорожный вокзал в Константиновке, ранен человек - полиция
Российская армия выпустила ракеты по железнодорожному вокзалу в Константиновке, ранив одного человека и повредив инфраструктуру - церковь, жилые дома и школы.
В течение суток российская армия осуществила 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области
Российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 34 взрыва.
Критических ситуаций в Купянске пока нет, в громаде остается более 10 тыс. человек - военная администрация
Более 10 тысяч человек остаются в громаде Купянска, где, по данным военной администрации, пока нет критических ситуаций с электро-, водо- и газоснабжением.