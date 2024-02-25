Захватчики теряют около 60 % техники при попытках штурма на Луганщине - Лысогор

За прошедшие сутки российская армия осуществила обстрел населенных пунктов Белогоровки и Надежда в Луганской области, а также попытались пройти вперед вблизи Тернов. По информации председателя Луганской ОВА Артем Лысогора, оккупанты несут потери на Лимано-Купянском направлении, - штурмовая группа захватчиков пытаясь занять позицию теряет около 60% техники.

Об этом передает УНН с ссылкой на Луганскую областную военную администрацию.

Оккупанты несут значительные потери, в частности, и на Лимано-Купянском направлении. Когда штурмовая группа захватчиков пытается занять позицию - она теряет около 60% техники, не говоря уже о личном составе. Когда эти показатели становятся для противника критическими, для перегруппировки ему необходимо до двух-трех дней - информирует Артем Лысогор.

По его словам, резервы враг по-прежнему пополняет за счет отказников и бывших заключенных.

По последним данным, враг совершил обстрелы из артиллерии и авиации по территории ряда населенных пунктов Луганщины.

За прошедшие сутки россияне попытались идти вперед к югу от Невского - вблизи Тернов. Вражеским обстрелам из артиллерии подверглась Белогоровка. Из авиации - Надежда. - говорится в заметке.

Напомним,

Российские обстрелы повредили около 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранен 44-летний волонтера.

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, а другой российский беспилотник повредил здание в Никопольском районе.