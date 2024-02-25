Обстріл з боку російських окупантів: постраждало близько 15 населених пунктів Харківщини, поранено 44-річного волонтера
Київ • УНН
Російські обстріли пошкодили близько 15 населених пунктів у Харківській області, поранено 44-річного волонтера.
Упродовж минулої доби російська армія била КАБами та РСЗВ по Харківській області. Внаслідок обстрілу дістав осколкові поранення 44-річний волонтер, також на території Вовчанської громади горіла господарча будівля свиноферми, 23 тварини загинули; пошкоджено 5 житлових будинків у Великобурлуцькій громаді; є влучання у с. Козача Лопань Харківського району та у Куп’янську.
Про це передає УНН, із посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Деталі
Близько 13:00 внаслідок обстрілу с. Петропавлівка дістав осколкові поранення 44-річний волонтер, госпіталізований у медичний заклад
Згідно офіційних даних, в м. Куп’янськ під час обстрілу РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.
У селі Лиман Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 м². Відомо про загибель 23 тварин; але 52 тварини- вдалося врятувати.
У смт. Приколотне внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства.
Внаслідок удару по с. Козача Лопань Харківського району, зафіксовані влучання на околицях населеного пункту.
У с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення "Укрпошти". Без постраждалих.
Нагадаємо
Російська армія випустила ракети по залізничному вокзалу в Костянтинівці, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру - церкву, житлові будинки та школи.
П'ять населених пунктів у Миколаївській області залишилися без світла після того, як російський безпілотник пошкодив лінію електропередач.