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Обстріл з боку російських окупантів: постраждало близько 15 населених пунктів Харківщини, поранено 44-річного волонтера

Київ • УНН

 • 23598 перегляди

Російські обстріли пошкодили близько 15 населених пунктів у Харківській області, поранено 44-річного волонтера.

Обстріл з боку російських окупантів: постраждало близько 15 населених пунктів Харківщини, поранено 44-річного волонтера

Упродовж минулої доби російська армія била КАБами та РСЗВ по Харківській області. Внаслідок обстрілу дістав осколкові поранення 44-річний волонтер, також на території Вовчанської громади горіла господарча будівля свиноферми, 23 тварини загинули; пошкоджено 5 житлових будинків у Великобурлуцькій громаді; є влучання у с. Козача Лопань Харківського району та у Куп’янську.

Про це передає УНН, із посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Деталі

  Близько 13:00 внаслідок обстрілу с. Петропавлівка дістав осколкові поранення 44-річний волонтер, госпіталізований у медичний заклад  

- йдеться в повідомленні.

Згідно офіційних даних, в м. Куп’янськ під час обстрілу РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Лиман Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 м². Відомо про загибель 23 тварин; але 52 тварини- вдалося врятувати.

У смт. Приколотне внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства.

Внаслідок удару по с. Козача Лопань Харківського району, зафіксовані влучання на околицях населеного пункту.

У с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення "Укрпошти". Без постраждалих.

Нагадаємо

Російська армія випустила ракети по залізничному вокзалу в Костянтинівці, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру - церкву, житлові будинки та школи.

П'ять населених пунктів у Миколаївській області залишилися без світла після того, як російський безпілотник пошкодив лінію електропередач.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Лиман, Україна
Укрпошта
Козача Лопань
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