Армія рф поцілила в залізничний вокзал у Костянтинівці, поранено людину - поліція
Київ • УНН
Російська армія випустила ракети по залізничному вокзалу в Костянтинівці, поранивши одну людину та пошкодивши інфраструктуру - церкву, житлові будинки та школи.
Цієї ночі армія рф завдала масованого удару по Костянтинівці, попередньо ракетами С-300. Окупанти пошкодили залізничний вокзал, храм, будинки, магазини, заклади освіти, пошту.
Поранено одну людину, повідомляють в поліції Донецької області, передає УНН.
Деталі
Сьогодні після опівночі росія завдала масованого удару по Костянтинівці, попередньо ракетами С-300. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск
Загалом за минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по населених пунктах, зафіксовано 1657 обстрілів. Були обстріляні, крім Костянтинівки, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське та Уманське.
Пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід. У Селидовому внаслідок ворожої атаки пошкоджено кафе. Загалом за ніч постраждали щонайменше 64 цивільних об’єкти"
Нагадаємо
Ворог завдав ракетного удару та артилерійських обстрілів по Очаківській, Радсадівській та Куцурубскій громадах. Постраждалих немає. Внаслідок відбиття дронової атаки у Баштанському районі пошкоджено лінію електропередач та знеструмлено пʼять населених пунктів.