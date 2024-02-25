Армия рф попала в железнодорожный вокзал в Константиновке, ранен человек - полиция

Этой ночью армия рф нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно ракетами С-300. Оккупанты повредили железнодорожный вокзал, храм, дома, магазины, учебные заведения, почту.

Ранен один человек, сообщают в полиции Донецкой области, передает УНН.

Детали

Сегодня после полуночи россия нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно ракетами С-300. Ранен гражданский человек. Разрушениям подверглись здание железнодорожного вокзала, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта, киоск - сообщают в полиции.

Всего за минувшие сутки оккупанты 7 раз открывали огонь по населенным пунктам, зафиксировано 1657 обстрелов. Были обстреляны, кроме Константиновки, села Клещеевка, Нетайлово, Новоселовка Первая, Свято-Покровское и Уманское.

Повреждены три жилых дома, учебное заведение, гражданские авто, газопровод. В Селидово в результате вражеской атаки повреждено кафе. Всего за ночь пострадали по меньшей мере 64 гражданских объекта" - добавили в полиции

Напомним,

Враг нанес ракетный удар и артиллерийские обстрелы по Очаковской, Радсадовской и Куцурубской громадам. Пострадавших нет. В результате отражения дроновой атаки в Баштанском районе повреждена линия электропередач и обесточены пять населенных пунктов.