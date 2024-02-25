Армия рф попала в железнодорожный вокзал в Константиновке, ранен человек - полиция
Киев • УНН
Российская армия выпустила ракеты по железнодорожному вокзалу в Константиновке, ранив одного человека и повредив инфраструктуру - церковь, жилые дома и школы.
Этой ночью армия рф нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно ракетами С-300. Оккупанты повредили железнодорожный вокзал, храм, дома, магазины, учебные заведения, почту.
Ранен один человек, сообщают в полиции Донецкой области, передает УНН.
Детали
Сегодня после полуночи россия нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно ракетами С-300. Ранен гражданский человек. Разрушениям подверглись здание железнодорожного вокзала, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта, киоск
Всего за минувшие сутки оккупанты 7 раз открывали огонь по населенным пунктам, зафиксировано 1657 обстрелов. Были обстреляны, кроме Константиновки, села Клещеевка, Нетайлово, Новоселовка Первая, Свято-Покровское и Уманское.
Повреждены три жилых дома, учебное заведение, гражданские авто, газопровод. В Селидово в результате вражеской атаки повреждено кафе. Всего за ночь пострадали по меньшей мере 64 гражданских объекта"
Напомним,
Враг нанес ракетный удар и артиллерийские обстрелы по Очаковской, Радсадовской и Куцурубской громадам. Пострадавших нет. В результате отражения дроновой атаки в Баштанском районе повреждена линия электропередач и обесточены пять населенных пунктов.
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