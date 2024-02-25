Обстрел со стороны российских оккупантов: пострадало около 15 населенных пунктов Харьковщины, ранен 44-летний волонтер
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили около 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранен 44-летний волонтер.
За прошедшие сутки российская армия била КАБами и РСЗО по Харьковской области. В результате обстрела получил осколочные ранения 44-летний волонтер, также на территории Волчанской громады горело хозяйственное здание свинофермы, 23 животных погибли; повреждены 5 жилых домов в Великобурлукской громаде; есть попадания в с. Казачья Лопань Харьковского района и в Купянске.
Об этом передает УНН, со ссылкой на телеграмм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Детали
Около 13:00 в результате обстрела с. Петропавловка получил осколочные ранения 44-летний волонтер, госпитализирован в медицинское учреждение
Согласно официальным данным, в г. Купянск во время обстрела РСЗО повреждено частное домовладение.
В селе Лиман Волчанской громады в результате вражеского обстрела РСЗО горело хозяйственное здание свинофермы на площади 600 м². Известно о гибели 23 животных; но 52 животных удалось спасти.
В пгт. Приколотне в результате обстрела двумя КАБами повреждены складские помещения гражданского предприятия.
В результате удара по с. Казачья Лопань Харьковского района, зафиксированы попадания в окрестностях населенного пункта.
В с. Григорьевка Великобурлукской громады в результате вражеских ударов КАБами разрушено здание магазина, повреждено 5 жилых домов, здание бывшего сельского совета, здание детского сада, помещение "Укрпочты". Без пострадавших.
Напомним,
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