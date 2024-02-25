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Обстрел со стороны российских оккупантов: пострадало около 15 населенных пунктов Харьковщины, ранен 44-летний волонтер

Обстрел со стороны российских оккупантов: пострадало около 15 населенных пунктов Харьковщины, ранен 44-летний волонтер

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 09:40  •  6931 просмотра

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Российские обстрелы повредили около 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранен 44-летний волонтер.

За прошедшие сутки российская армия била КАБами и РСЗО по Харьковской области. В результате обстрела получил осколочные ранения 44-летний волонтер, также на территории Волчанской громады горело хозяйственное здание свинофермы, 23 животных погибли; повреждены 5 жилых домов в Великобурлукской громаде; есть попадания в с. Казачья Лопань Харьковского района и в Купянске.

Об этом передает УНН, со ссылкой на телеграмм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Детали

  Около 13:00 в результате обстрела с. Петропавловка получил осколочные ранения 44-летний волонтер, госпитализирован в медицинское учреждение  

- говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, в г. Купянск во время обстрела РСЗО повреждено частное домовладение.

В селе Лиман Волчанской громады в результате вражеского обстрела РСЗО горело хозяйственное здание свинофермы на площади 600 м². Известно о гибели 23 животных; но 52 животных удалось спасти.

В пгт. Приколотне в результате обстрела двумя КАБами повреждены складские помещения гражданского предприятия.

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В результате удара по с. Казачья Лопань Харьковского района, зафиксированы попадания в окрестностях населенного пункта.

В с. Григорьевка Великобурлукской громады в результате вражеских ударов КАБами разрушено здание магазина, повреждено 5 жилых домов, здание бывшего сельского совета, здание детского сада, помещение "Укрпочты". Без пострадавших.

Напомним,

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Обстріл з боку російських окупантів: постраждало близько 15 населених пунктів Харківщини, поранено 44-річного волонтера
Shelling by Russian invaders: about 15 settlements in Kharkiv region were damaged, a 44-year-old volunteer was wounded
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