Загарбники втрачають близько 60 % техніки при спробах штурму на Луганщині – Лисогор
Київ • УНН
Російська армія зазнала значних втрат - близько 60% техніки під час невдалих спроб штурму на Лимансько-Куп'янському напрямку Луганської області.
Минулої доби російська армія здійснила обстріл населених пунктів Білогорівки та Надія у Луганській області, а також спробували пройти уперед поблизу Тернів. За інформацією голови Луганської ОВА Артем Лисогора, окупанти зазнають втрат на Лимано-Куп’янському напрямку, - штурмова група загарбників намагаючись зайняти позицію втрачаєють близько 60 % техніки.
Про це передає УНН із посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію.
Окупанти зазнають знаних втрат, зокрема, й на Лимано-Куп’янському напрямку. Коли штурмова група загарбників намагається зайняти позицію – вона втрачає близько 60 % техніки, не кажучи вже за особовий склад. Коли ці показники стають для противника критичними, для перегрупування йому необхідно до двох-трьох днів
За його словами, резерви ворог, як і раніше, поповнює за рахунок відказників та колишніх ув’язнених.
За останніми даними, ворог здійснив обстріли з артилерії та авіації по території низки населених пунктів Луганщини.
Минулої доби росіяни спробували йти уперед на південь від Невського – поблизу Тернів. Ворожих обстрілів з артилерії зазнала Білогорівка. З авіації – Надія.
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