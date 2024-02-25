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Загарбники втрачають близько 60 % техніки при спробах штурму на Луганщині – Лисогор

Київ • УНН

 • 22838 перегляди

Російська армія зазнала значних втрат - близько 60% техніки під час невдалих спроб штурму на Лимансько-Куп'янському напрямку Луганської області.

Загарбники втрачають близько 60 % техніки при спробах штурму на Луганщині – Лисогор

Минулої доби російська армія здійснила обстріл населених пунктів Білогорівки та Надія у Луганській області, а також спробували пройти уперед поблизу Тернів. За інформацією голови Луганської ОВА Артем Лисогора, окупанти зазнають втрат на Лимано-Куп’янському напрямку, - штурмова група загарбників намагаючись зайняти позицію втрачаєють близько 60 % техніки.

Про це передає УНН із посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію.

Окупанти зазнають знаних втрат, зокрема, й на Лимано-Куп’янському напрямку. Коли штурмова група загарбників намагається зайняти позицію – вона втрачає близько 60 % техніки, не кажучи вже за особовий склад. Коли ці показники стають для противника критичними, для перегрупування йому необхідно до двох-трьох днів

 – інформує Артем Лисогор.

За його словами, резерви ворог, як і раніше, поповнює за рахунок відказників та колишніх ув’язнених.

За останніми даними, ворог здійснив обстріли з артилерії та авіації по території низки населених пунктів Луганщини.

Минулої доби росіяни спробували йти уперед на південь від Невського – поблизу Тернів. Ворожих обстрілів з артилерії зазнала Білогорівка. З авіації – Надія.

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

Російські обстріли пошкодили близько 15 населених пунктів у Харківській області, поранено 44-річного волонтера.

Українські військові знищили ворожий безпілотник у Новомосковському районі Дніпропетровської області, а інший російський безпілотник пошкодив будівлю у Нікопольському районі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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