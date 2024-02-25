Українські захисники знищили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині, інший дрон окупантів пошкодив будівлю
Київ • УНН
Українські військові знищили ворожий безпілотник у Новомосковському районі Дніпропетровської області, а інший російський безпілотник пошкодив будівлю у Нікопольському районі.
Мінулої доби під ударом був Нікопольський район, - російський агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр, внаслідок чого пошкоджена господарська споруда. Бійці ЗСУ знешкодили БпЛА російських загарбників у Новомосковському районі. Про це передає УНН із посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Вночі бійці ПвК "Схід" знищили ворожий безпілотник. Його приземлили у Новомосковському районі.
Крім того, за даними допису російська армія атакувала Нікопольський район.
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Знову під ударом була Нікопольщина. Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.- ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Позавчора, російські військові завдали ударів з безпілотників та артилерії по Дніпропетровській області України, пошкодивши приватні будинки, господарські будівлі та зруйнувавши одну споруду.
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