Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, другой дрон оккупантов повредил здание

За прошедшие сутки под ударом был Никопольский район, - российский агрессор направил дрон-камикадзе на райцентр, в результате чего повреждена хозяйственная постройка. Бойцы ВСУ обезвредили БпЛА российских захватчиков в Новомосковском районе. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Ночью бойцы ПвК "Восток" уничтожили вражеский беспилотник. Его приземлили в Новомосковском районе. - информирует руководитель Днепропетровской ОВА.

Кроме того, по данным сообщения российская армия атаковала Никопольский район.

За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов

Снова под ударом была Никопольщина. Агрессор направил дрон-камикадзе на райцентр. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет. - говорится в сообщении.

Напомним,

Позавчера, российские военные нанесли удары с беспилотников и артиллерии по Днепропетровской области Украины, повредив частные дома, хозяйственные постройки и разрушив одну постройку.

рф обстреляла несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и газопроводы. В результате нападения один человек погиб и шестеро получили ранения.

Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация