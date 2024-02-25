російська агресія на Херсонщині: є жертви та руйнування
Київ • УНН
рф обстріляла кілька населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши будівлі та газопроводи. У результаті нападу одна людина загинула і шестеро отримали поранення.
У результаті нападу рф на Херсонщину зафіксовано 1 загиблу та 6 поранених. Газопроводи та будівлі пошкоджено в ряді міст.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Учора російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, серед яких зазначаються Білозерка, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівка, Садове, Станіслав, Осокорівка та обласний центр – Херсон.
Внаслідок атаки ворожих сил були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. У Херсоні рф поцілила в навчальний заклад, адміністративну будівлю та об'єкти критичної інфраструктури.
Також пошкоджені газопроводи, автомобіль та екскаватор стали наслідком обстрілів у населених пунктах Білозерка, Станіслав та Садове Херсонського району. У Шляховому російські сили атакували навчальний заклад.
Серед жертв зафіксовано загибель однієї людини, а ще 6 осіб отримали поранення.
Жінка загинула та двоє отримали поранення внаслідок обстрілу села Білозерка на Херсонщині24.02.24, 19:58 • 25527 переглядiв