Жінка загинула та двоє отримали поранення внаслідок обстрілу села Білозерка на Херсонщині
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу села Білозерка Херсонської області України загинула 35-річна жінка, її чоловік та ще один місцевий житель отримали поранення, повідомив голова ОДА.
Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула 35-річна жінка, поранено її чоловіка та ще одну місцеву мешканку. Про це повідомивголова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Він повідомив, що внаслідок обстрілу загинула 35-річна жінка, а її пораненого чоловік медиики "швидкою" забрали до лікарні.
Шпиталізували ще одну 30-річну місцеву жительку, яка була вдома з однорічною дитиною. На щастя, малюк не постраждав, уточнив голова ОДА.
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