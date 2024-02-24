Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине

В результате вражеского обстрела Белозерки на Херсонщине погибла 35-летняя женщина, ранен ее муж и еще одна местная жительница. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Оккупанты обстреляли Белозерку, есть погибшие и раненые - написал он.

Он сообщил, что в результате обстрела погибла 35-летняя женщина, а ее раненого мужа медики "скорой" забрали в больницу.

Госпитализировали еще одну 30-летнюю местную жительницу, которая была дома с годовалым ребенком. К счастью, малыш не пострадал, уточнил председатель ОГА.

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