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61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 15:33  •  3471 просмотра

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В прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области 61-летняя женщина погибла на своем дворе от осколков российского обстрела, а 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки.

В Гуляйполе Запорожской области в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе. Она погибла в собственном дворе от осколков в результате вражеского обстрела

- написал Федоров.

Он добавил, что 32-летний мужчина, который был рядом, получил ранение руки, его доставили в больницу.

"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область23 февраля 2024, 16:30 • 20438 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
61-річна жінка загинула під час російського обстрілу міста Гуляйполе в Запорізькій області - Федоров
61-year-old woman killed during russian shelling of Gulyaypole in Zaporizhzhia region - Fedorov
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