61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров
Киев • УНН
В прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области 61-летняя женщина погибла на своем дворе от осколков российского обстрела, а 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки.
В Гуляйполе Запорожской области в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе. Она погибла в собственном дворе от осколков в результате вражеского обстрела
Он добавил, что 32-летний мужчина, который был рядом, получил ранение руки, его доставили в больницу.
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61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров
В прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области 61-летняя женщина погибла на своем дворе от осколков российского обстрела, а 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки.
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