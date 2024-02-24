61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

В Гуляйполе Запорожской области в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе. Она погибла в собственном дворе от осколков в результате вражеского обстрела - написал Федоров.

Он добавил, что 32-летний мужчина, который был рядом, получил ранение руки, его доставили в больницу.

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