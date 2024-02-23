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"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область

"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 16:30  •  6339 просмотра

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Около 50 украинцев, депортированных российскими силами, пробрались на подконтрольную правительству территорию Запорожской области, при этом некоторые из них были убиты выстрелами в спину россиянами, а другие были вынуждены идти через минные поля.

Почти полсотни депортированных россиянами украинцев перешли на подконтрольную территорию Запорожской области во время оккупации. По дороге россияне одним целились в спину, других отправляли пешком минными полями. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Им стреляли в спины, а они шли  в Украину... Почти 50 человек, депортированных захватчиками, добрались на подконтрольную территорию Запорожской области за время оккупации. По дороге россияне одним целились в спину, других отправляли пешком минными полями.  Сколько жителей ВОТ так и не дошли  до украинского блокпоста, узнаем после освобождения территории. Но россия и гауляйтеры точно не делают ничего ради людей, какие бы циничные заявления не транслировали пропагнадисты.

- написал Федоров.

Детали

Федоров также рассказал об издевательствах россиян над украинцами, которые остаются в подконтрольных рф украинских регионах. По его данным, тех, кто не согласен с оккупацией россияне похищают, выбивают пытками признания и в дальнейшем судят в Ерефии.

На днях в Ростове объявили приговор трем мелитопольцам - Игорю Артеменко, Сергею Бутнару и Олегу Зубову. Их обвинили в шпионаже и присудили более 10 лет лишения свободы. 

- сообщил председатель ЗОВА.

Глава Запорожской области предостерег, что руководство страны-агрессора будет продолжать карательные меры против жителей ВОТ, которые ждут Украину, и в дальнейшем. В частности, он напомнил о распространенной практике оккупационных властей отправлять "неудобных" людей в исправительные лагеря в Сибирь.

Враг ударил за сутки более 400 раз по Запорожской области, атаковал 105 дронами23 февраля 2024, 10:20 • 18190 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина
melitopolМелитополь
zaporozheЗапорожье
"Їм стріляли у спини, а вони йшли до України": близько півсотні українців з ТОТ втекли до Запорізької області
"They were shot in the back, but they were going to Ukraine": about fifty Ukrainians from TOT fled to Zaporizhzhia region
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"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область

Около 50 украинцев, депортированных российскими силами, пробрались на подконтрольную правительству территорию Запорожской области, при этом некоторые из них были убиты выстрелами в спину россиянами, а другие были вынуждены идти через минные поля.

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