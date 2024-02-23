"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область

Почти полсотни депортированных россиянами украинцев перешли на подконтрольную территорию Запорожской области во время оккупации. По дороге россияне одним целились в спину, других отправляли пешком минными полями. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Им стреляли в спины, а они шли в Украину... Почти 50 человек, депортированных захватчиками, добрались на подконтрольную территорию Запорожской области за время оккупации. По дороге россияне одним целились в спину, других отправляли пешком минными полями. Сколько жителей ВОТ так и не дошли до украинского блокпоста, узнаем после освобождения территории. Но россия и гауляйтеры точно не делают ничего ради людей, какие бы циничные заявления не транслировали пропагнадисты. - написал Федоров.

Детали

Федоров также рассказал об издевательствах россиян над украинцами, которые остаются в подконтрольных рф украинских регионах. По его данным, тех, кто не согласен с оккупацией россияне похищают, выбивают пытками признания и в дальнейшем судят в Ерефии.

На днях в Ростове объявили приговор трем мелитопольцам - Игорю Артеменко, Сергею Бутнару и Олегу Зубову. Их обвинили в шпионаже и присудили более 10 лет лишения свободы. - сообщил председатель ЗОВА.

Глава Запорожской области предостерег, что руководство страны-агрессора будет продолжать карательные меры против жителей ВОТ, которые ждут Украину, и в дальнейшем. В частности, он напомнил о распространенной практике оккупационных властей отправлять "неудобных" людей в исправительные лагеря в Сибирь.

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