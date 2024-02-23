"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область
Киев • УНН
Около 50 украинцев, депортированных российскими силами, пробрались на подконтрольную правительству территорию Запорожской области, при этом некоторые из них были убиты выстрелами в спину россиянами, а другие были вынуждены идти через минные поля.
Почти полсотни депортированных россиянами украинцев перешли на подконтрольную территорию Запорожской области во время оккупации. По дороге россияне одним целились в спину, других отправляли пешком минными полями. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Им стреляли в спины, а они шли в Украину... Почти 50 человек, депортированных захватчиками, добрались на подконтрольную территорию Запорожской области за время оккупации. По дороге россияне одним целились в спину, других отправляли пешком минными полями. Сколько жителей ВОТ так и не дошли до украинского блокпоста, узнаем после освобождения территории. Но россия и гауляйтеры точно не делают ничего ради людей, какие бы циничные заявления не транслировали пропагнадисты.
Детали
Федоров также рассказал об издевательствах россиян над украинцами, которые остаются в подконтрольных рф украинских регионах. По его данным, тех, кто не согласен с оккупацией россияне похищают, выбивают пытками признания и в дальнейшем судят в Ерефии.
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Глава Запорожской области предостерег, что руководство страны-агрессора будет продолжать карательные меры против жителей ВОТ, которые ждут Украину, и в дальнейшем. В частности, он напомнил о распространенной практике оккупационных властей отправлять "неудобных" людей в исправительные лагеря в Сибирь.
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"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область
Около 50 украинцев, депортированных российскими силами, пробрались на подконтрольную правительству территорию Запорожской области, при этом некоторые из них были убиты выстрелами в спину россиянами, а другие были вынуждены идти через минные поля.
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