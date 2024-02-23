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"Їм стріляли у спини, а вони йшли до України": близько півсотні українців з ТОТ втекли до Запорізької області

Київ • УНН

 • 23370 перегляди

Близько 50 українців, депортованих російськими силами, пробралися на підконтрольну уряду територію Запорізької області, при цьому деякі з них були вбиті пострілами в спину росіянами, а інші були змушені йти через мінні поля.

"Їм стріляли у спини, а вони йшли до України": близько півсотні українців з ТОТ втекли до Запорізької області

Майже півсотні депортованих росіянами українців перейшли на підконтрольну територію Запорізької області під час окупації. Дорогою росіяни одним цілили у спину, інших відправляли пішки мінними полями. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Їм стріляли у спини, а вони йшли  до України… Майже 50 людей, депортованих загарбниками, дісталися на підконтрольну територію Запорізькоі області за час окупації. Дорогою росіяни одним цілили у спину, інших відправляли пішки мінними полями.  Скільки мешканців ТОТ так і не дійшли  українського блокпосту, дізнаємося після звільнення території. Але росія і гауляйтери точно не роблять нічого заради людей, які б цинічні заяви не транслювали пропагнадисти.

– написав Федоров.

Деталі

Федоров також розповів про знущання росіян над українцями, які залишаються у підконтрольних рф українських регіонах. За його даними, тих, хто незгодний з окупацією росіяни викрадають, вибивають тортурами зізнання та у подальшому судять в ерефії.

Днями у Ростові оголосили вирок трьом мелітопольцям – Ігору Артеменку, Сергію Бутнару та Олегу Зубову. Їх звинуватили в шпигунстві і присудили понад 10 років позбавлення волі. 

– повідомив голова ЗОВА.

Очільник Запорізької області застеріг, що керівництво країни-агресорки продовжуватиме каральні заходи проти мешканців ТОТ, які чекають Україну, й надалі. Зокрема, він нагадав про поширену практику окупаційної влади відправляти "незручних" людей у виправні табори до Сибіру.

Ворог вдарив за добу понад 400 разів по Запорізькій області, атакував 105 дронами 23.02.24, 12:20 • 21724 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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