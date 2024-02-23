"Їм стріляли у спини, а вони йшли до України": близько півсотні українців з ТОТ втекли до Запорізької області
Київ • УНН
Близько 50 українців, депортованих російськими силами, пробралися на підконтрольну уряду територію Запорізької області, при цьому деякі з них були вбиті пострілами в спину росіянами, а інші були змушені йти через мінні поля.
Майже півсотні депортованих росіянами українців перейшли на підконтрольну територію Запорізької області під час окупації. Дорогою росіяни одним цілили у спину, інших відправляли пішки мінними полями. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Їм стріляли у спини, а вони йшли до України… Майже 50 людей, депортованих загарбниками, дісталися на підконтрольну територію Запорізькоі області за час окупації. Дорогою росіяни одним цілили у спину, інших відправляли пішки мінними полями. Скільки мешканців ТОТ так і не дійшли українського блокпосту, дізнаємося після звільнення території. Але росія і гауляйтери точно не роблять нічого заради людей, які б цинічні заяви не транслювали пропагнадисти.
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Федоров також розповів про знущання росіян над українцями, які залишаються у підконтрольних рф українських регіонах. За його даними, тих, хто незгодний з окупацією росіяни викрадають, вибивають тортурами зізнання та у подальшому судять в ерефії.
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