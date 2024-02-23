"Їм стріляли у спини, а вони йшли до України": близько півсотні українців з ТОТ втекли до Запорізької області

Майже півсотні депортованих росіянами українців перейшли на підконтрольну територію Запорізької області під час окупації. Дорогою росіяни одним цілили у спину, інших відправляли пішки мінними полями. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Їм стріляли у спини, а вони йшли до України… Майже 50 людей, депортованих загарбниками, дісталися на підконтрольну територію Запорізькоі області за час окупації. Дорогою росіяни одним цілили у спину, інших відправляли пішки мінними полями. Скільки мешканців ТОТ так і не дійшли українського блокпосту, дізнаємося після звільнення території. Але росія і гауляйтери точно не роблять нічого заради людей, які б цинічні заяви не транслювали пропагнадисти.