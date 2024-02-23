Ворог вдарив за добу понад 400 разів по Запорізькій області, атакував 105 дронами
Київ • УНН
Російські військові атакували Запорізьку область в Україні, завдавши понад 400 ударів, у тому числі 105 безпілотниками за минулу добу.
Запорізька область за минулу добу зазнала 401 удару російських військ, зокрема, 105 дронових атак, є руйнування, повідомив у п'ятницю голова ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Ворог продовжує атаки прифронтових населених пунктів Запорізької області - за добу завдав 401 удар по 9 містах та селах
За його словами, рашисти здійснили 16 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку.
280 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки та П'ятихаток.
Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали
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