Донеччина: у Мирнограді через ракетну атаку рф загинула людина, у Полтавці "шахеди" пошкодили 480 тонн зерна
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів рф у Донецькій області загинула людина, пошкоджено сільськогосподарське підприємство та 480 тонн зерна.
У ніч на 23 лютого армія рф вдарила трьома ракетами по Мирнограду Донецької області, внаслідок чого загинув один чоловік. Крім того, ворог вдарив "шахедами" по селищу Полтавка - пошкодив сільськогосподарське підприємство і 480 тонн зерна. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
Сьогодні після опівночі росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду. Загинула людина
Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирний та понад 20 приватних будинків, школа та 5 цивільних авто.
Також під ворожий вогонь потратило село Полтавка, яке російська армія обстріляла "шахедами". Пошкоджено сільськогосподарське підприємство та 480 тонн зерна.
Доповнення
Протягом минулої доби окупаційні війська здійснили 1599 обстрілів Донеччини, з них 12 – удари по населених пунктах. Двоє людей загинули, ще 19 отримали поранення.
Влучання зафіксовані у 8 населених пунктах: місті Курахове, селищі Північне, селах Бердичі, Дружба, Керамік, Костянтинопільське, Предтечине, Уманське.
Внаслідок атак пошкоджено житловий будинок, об’єкт життєзабезпечення та транспорт.
Як повідомляється, на Курахове росія скинула авіабомбу КАБ-250. Поранено 9 людей, пошкоджено критичну інфраструктуру.
Костянтинопільське загарбники накрили з "Ураганів" - вбили чоловіка 1982 року народження, ще 9 людей поранили. Серед постраждалих – 4 дітей, хлопчики 12, 12, 15 та 16 років. "Білі янголи" евакуювали поранених, а також дві родини з маленькими дітьми, які вирішили виїхати до більш безпечних місць, вказали в поліції.
Крім того, росіяни дроном атакували окупанти Дружбу, поцілили в цивільне авто та травмували мирного жителя.