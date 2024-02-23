Донетчина: в Мирнограде из-за ракетной атаки рф погиб человек, в Полтавке "шахеды" повредили 480 тонн зерна
Киев • УНН
В результате ночных обстрелов рф в Донецкой области погиб человек, повреждено сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.
В ночь на 23 февраля армия рф ударила тремя ракетами по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, враг ударил "шахедами" по поселку Полтавка - повредил сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Сегодня после полуночи россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду. Погиб человек
В результате атаки повреждены многоквартирный и более 20 частных домов, школа и 5 гражданских авто.
Также под вражеский огонь попало село Полтавка, которое российская армия обстреляла "шахедами". Повреждено сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.
Дополнение
За прошедшие сутки оккупационные войска совершили 1599 обстрелов Донетчины, из них 12 - удары по населенным пунктам. Два человека погибли, еще 19 получили ранения.
Попадания зафиксированы в 8 населенных пунктах: городе Курахово, поселке Северное, селах Бердичи, Дружба, Керамик, Константинопольское, Предтечино, Уманское.
В результате атак повреждены жилой дом, объект жизнеобеспечения и транспорт.
Как сообщается, на Курахово россия сбросила авиабомбу КАБ-250. Ранены 9 человек, повреждена критическая инфраструктура.
Константинопольское захватчики накрыли из "Ураганов" - убили мужчину 1982 года рождения, еще 9 человек ранили. Среди пострадавших - 4 детей, мальчики 12, 12, 15 и 16 лет. "Белые ангелы" эвакуировали раненых, а также две семьи с маленькими детьми, которые решили уехать в более безопасные места, указали в полиции.
Кроме того, россияне дроном атаковали оккупанты Дружбу, попали в гражданское авто и травмировали мирного жителя.
Донетчина: в Мирнограде из-за ракетной атаки рф погиб человек, в Полтавке "шахеды" повредили 480 тонн зерна
В результате ночных обстрелов рф в Донецкой области погиб человек, повреждено сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.
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