Донетчина: в Мирнограде из-за ракетной атаки рф погиб человек, в Полтавке "шахеды" повредили 480 тонн зерна

В ночь на 23 февраля армия рф ударила тремя ракетами по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, враг ударил "шахедами" по поселку Полтавка - повредил сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сегодня после полуночи россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду. Погиб человек - говорится в сообщении полиции.

В результате атаки повреждены многоквартирный и более 20 частных домов, школа и 5 гражданских авто.

Также под вражеский огонь попало село Полтавка, которое российская армия обстреляла "шахедами". Повреждено сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.

Дополнение

За прошедшие сутки оккупационные войска совершили 1599 обстрелов Донетчины, из них 12 - удары по населенным пунктам. Два человека погибли, еще 19 получили ранения.

Попадания зафиксированы в 8 населенных пунктах: городе Курахово, поселке Северное, селах Бердичи, Дружба, Керамик, Константинопольское, Предтечино, Уманское.

В результате атак повреждены жилой дом, объект жизнеобеспечения и транспорт.

Как сообщается, на Курахово россия сбросила авиабомбу КАБ-250. Ранены 9 человек, повреждена критическая инфраструктура.

Константинопольское захватчики накрыли из "Ураганов" - убили мужчину 1982 года рождения, еще 9 человек ранили. Среди пострадавших - 4 детей, мальчики 12, 12, 15 и 16 лет. "Белые ангелы" эвакуировали раненых, а также две семьи с маленькими детьми, которые решили уехать в более безопасные места, указали в полиции.

Кроме того, россияне дроном атаковали оккупанты Дружбу, попали в гражданское авто и травмировали мирного жителя.