Враг ударил за сутки более 400 раз по Запорожской области, атаковал 105 дронами
Российские военные атаковали Запорожскую область в Украине, нанеся более 400 ударов, в том числе 105 беспилотниками за минувшие сутки.
Сирский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте - Арахамия
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит проверку, ведь есть военнослужащие, которые не были на фронте, несмотря на два года войны.
НАПК составило протокол в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Шурмы
НАПК составило протокол в отношении заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурмы за нарушение законодательства о конфликте интересов из-за его участия в комитете по вопросам электроэнергетики, что может принести пользу бизнесу его брата.
Страны ЕС пытаются собрать 1,5 млрд долларов для закупки снарядов для Украины - СМИ
Страны ЕС пытаются собрать 1,5 миллиарда долларов на закупку артиллерийских снарядов из-за рубежа для усиления обороны Украины от России.
ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается
Евросоюз принял 13-й пакет санкций против россии, еще более ужесточив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину.
Рада приняла законопроект о демобилизации срочников
Украинский парламент принял законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы, который предусматривает отсрочку от мобилизации на один год.
Укрзализныця обратится к польским правоохранителям из-за ссыпания украинского рапса на рельсы
Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвал встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции, чтобы отметить вторую годовщину вторжения россии в Украину и подчеркнуть, что Запад не должен демонстрировать признаков усталости от поддержки Украины.
В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал
Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили два важных объекта врага - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили две важные вражеские цели и взяли в плен полдесятка оккупантов, нанеся при этом более 500 потерь.