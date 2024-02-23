Враг ударил за сутки более 400 раз по Запорожской области, атаковал 105 дронами

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 401 удару российских войск, в частности, 105 дроновых атак, есть разрушения, сообщил в пятницу глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Враг продолжает атаки прифронтовых населенных пунктов Запорожской области - за сутки нанес 401 удар по 9 городам и селам - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, рашисты осуществили 16 РСЗО-обстрелов Роботино, а также атаковали 105 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку.

280 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботино, Новоданиловки, Новодаровки, Новоандреевки, Малиновки и Пятихаток.

Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали - указал Федоров.

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