61-річна жінка загинула під час російського обстрілу міста Гуляйполе в Запорізькій області - Федоров
Київ • УНН
У прифронтовому місті Гуляйполе Запорізької області 61-річна жінка загинула на своєму подвір'ї від уламків російського обстрілу, а 32-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення руки.
У Гуляйполі Запорізької області внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, ще одна особа зазнала поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі. Вона загинула на власному подвірʼї від уламків унаслідок ворожого обстрілу
Він додав, що 32-річний чоловік, який був поряд, зазнав поранення руки, його доправили у лікарню.
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