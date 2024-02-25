российская агрессия на Херсонщине: есть жертвы и разрушения

В результате нападения рф на Херсонщину зафиксировано 1 погибшую и 6 раненых. Газопроводы и здания повреждены в ряде городов.

Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Вчера российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, среди которых отмечаются Белозерка, Шляховое, Новоберислав, Гавриловка, Садовое, Станислав, Осокоровка и областной центр - Херсон.

В результате атаки вражеских сил были повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов. В Херсоне рф попала в учебное заведение, административное здание и объекты критической инфраструктуры.

Также повреждены газопроводы, автомобиль и экскаватор стали следствием обстрелов в населенных пунктах Белозерка, Станислав и Садовое Херсонского района. В Шляховом российские силы атаковали учебное заведение.

Среди жертв зафиксирована гибель одного человека, а еще 6 человек получили ранения.

Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине