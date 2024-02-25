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российская агрессия на Херсонщине: есть жертвы и разрушения

российская агрессия на Херсонщине: есть жертвы и разрушения

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 06:45  •  6926 просмотра

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рф обстреляла несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и газопроводы. В результате нападения один человек погиб и шестеро получили ранения.

В результате нападения рф на Херсонщину зафиксировано 1 погибшую и 6 раненых. Газопроводы и здания повреждены в ряде городов.

Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Вчера российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, среди которых отмечаются Белозерка, Шляховое, Новоберислав, Гавриловка, Садовое, Станислав, Осокоровка и областной центр -  Херсон.

В результате атаки вражеских сил были повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов. В Херсоне рф попала в учебное заведение, административное здание и объекты критической инфраструктуры.

Также повреждены газопроводы, автомобиль и экскаватор стали следствием обстрелов в населенных пунктах Белозерка, Станислав и Садовое Херсонского района. В Шляховом российские силы атаковали учебное заведение.

Среди жертв зафиксирована гибель одного человека, а еще 6 человек получили ранения.

Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине24 февраля 2024, 17:58 • 22434 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
belozerkaБелозерка
khersonХерсон
російська агресія на Херсонщині: є жертви та руйнування
russian aggression in Kherson region: casualties and destruction
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российская агрессия на Херсонщине: есть жертвы и разрушения

рф обстреляла несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и газопроводы. В результате нападения один человек погиб и шестеро получили ранения.

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