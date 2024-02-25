Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация
Киев • УНН
На прошлой неделе интенсивность обстрелов Купянска российскими войсками несколько снизилась благодаря тому, что украинские солдаты ежедневно уничтожают вражескую технику, сообщил глава Купянской городской военно-гражданской администрации.
Враг постоянно пытается наступать на Купянск, проводя штурмовые действия. Но на прошлой неделе интенсивность наступательных действий несколько уменьшилась благодаря нашим воинам, которые ежедневно уничтожают врага и технику.
Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает УНН.
Детали
Если мы говорим о ситуации с безопасностью, то она достаточно напряженная. Враг постоянно пытается наступать, каждый день осуществляет определенные штурмовые действия. Интенсивность этих штурмовых действий разная. Если мы говорим о прошлой неделе, то она немного уменьшилась благодаря нашим воинам, которые ежедневно уничтожают врага, технику и не дают им возможности осуществить те планы, которые ставит им командование
Беседин напомнил, что недавно президент Владимир Зеленский посетил Купянск и Купянское направление, где осмотрел линию защиты и фортификационные сооружения.
Если мы говорим о боеприпасах, то все мы знаем, что их не хватает, и они нужны. Для того, чтобы не только сдерживать врага, что делают сейчас наши ребята, а для того, чтобы пойти в наступление и освободить те территории, на которых остаются наши люди и ждут этого. Если мы говорим о Купянске, фактически полтора года - линия фронта 7-8 километров. Это каждый день обстрелы, разрушения. В этих условиях громада живет и работает
Напомним,
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Купянском направлении.
Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация
На прошлой неделе интенсивность обстрелов Купянска российскими войсками несколько снизилась благодаря тому, что украинские солдаты ежедневно уничтожают вражескую технику, сообщил глава Купянской городской военно-гражданской администрации.
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