Інтенсивність штурмовий дії на Куп’янськ дещо зменшилась - військова адміністрація

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10330 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72387 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155976 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153599 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126668 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134287 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86022 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93434 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99029 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89788 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6602 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5394 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5668 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

19:11 • 4544 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4782 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153594 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224429 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373775 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309904 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3168 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15123 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31971 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28756 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126665 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Інтенсивність штурмовий дії на Куп’янськ дещо зменшилась - військова адміністрація

Київ • УНН

 • 30952 перегляди

Минулого тижня інтенсивність обстрілів Куп'янська російськими військами дещо знизилася завдяки тому, що українські солдати щодня знищують ворожу техніку, повідомив голова Куп'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Інтенсивність штурмовий дії на Куп’янськ дещо зменшилась - військова адміністрація

Ворог постійно намагається наступати на Куп’янськ, проводячи штурмові дії. Але минулого тижня інтенсивність наступальних дій дещо зменшилася завдяки нашим воїнам, які щодня нищать ворога та техніку.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає УНН.

Деталі

Якщо ми кажемо про безпекову ситуацію, то вона досить напружена. Ворог постійно намагається наступати, кожного дня здійснює певні штурмові дії. Інтенсивність цих штурмових дій різна. Якщо ми кажемо про минулий тиждень, то вона трішки зменшилась завдяки нашим воїнам, які щодня нищать ворога, техніку і не дають їм можливості здійснити ті плани, яке ставить їм командування

- сказав Беседін.

Беседін нагадав, що нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ та Куп’янський напрямок, де оглянув лінію захисту та фортифікаційні споруди.

Якщо ми кажемо про боєприпаси, то всі ми знаємо, що їх не вистачає, і вони потрібні. Для того, щоб не тільки стримувати ворога, що роблять зараз наші хлопці, а для того, щоб піти в наступ і звільнити ті території, на яких залишаються наші люди й чекають цього. Якщо ми кажемо про Куп’янськ, фактично півтора року – лінія фронту 7-8 кілометрів. Це кожного дня обстріли, руйнування. У цих умовах громада живе і працює

– додав голова МВА. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Куп’янському напрямку. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Володимир Зеленський
Куп'янськ
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46