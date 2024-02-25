Інтенсивність штурмовий дії на Куп’янськ дещо зменшилась - військова адміністрація
Київ • УНН
Минулого тижня інтенсивність обстрілів Куп'янська російськими військами дещо знизилася завдяки тому, що українські солдати щодня знищують ворожу техніку, повідомив голова Куп'янської міської військово-цивільної адміністрації.
Ворог постійно намагається наступати на Куп’янськ, проводячи штурмові дії. Але минулого тижня інтенсивність наступальних дій дещо зменшилася завдяки нашим воїнам, які щодня нищать ворога та техніку.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає УНН.
Деталі
Якщо ми кажемо про безпекову ситуацію, то вона досить напружена. Ворог постійно намагається наступати, кожного дня здійснює певні штурмові дії. Інтенсивність цих штурмових дій різна. Якщо ми кажемо про минулий тиждень, то вона трішки зменшилась завдяки нашим воїнам, які щодня нищать ворога, техніку і не дають їм можливості здійснити ті плани, яке ставить їм командування
Беседін нагадав, що нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ та Куп’янський напрямок, де оглянув лінію захисту та фортифікаційні споруди.
Якщо ми кажемо про боєприпаси, то всі ми знаємо, що їх не вистачає, і вони потрібні. Для того, щоб не тільки стримувати ворога, що роблять зараз наші хлопці, а для того, щоб піти в наступ і звільнити ті території, на яких залишаються наші люди й чекають цього. Якщо ми кажемо про Куп’янськ, фактично півтора року – лінія фронту 7-8 кілометрів. Це кожного дня обстріли, руйнування. У цих умовах громада живе і працює
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Куп’янському напрямку.