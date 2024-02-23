Дніпропетровська область: росіяни 11 разів атакували Нікопольщину, пошкоджене підприємство
Київ • УНН
Російські військові завдали ударів з безпілотників та артилерії по Дніпропетровській області України, пошкодивши приватні будинки, господарські будівлі та зруйнувавши одну споруду.
Російські військові вночі завдали ударів по Дніпру, а вдень 11 разів атакували Нікопольський район. Люди не постраждали, однак є руйнування. Про ситуацію в регіоні розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Доки Дніпро оговтувався після важкої ночі, на Нікопольщині лунали вибухи. Гучно було через удари дронами та артобстріли. Загалом протягом дня – 11 атак.
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Очільник ОВА зазначив, що окупанти били по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах.
Через ці обстріл и пошкоджені два приватні будинки. Понівечені стільки ж господарських споруд, та ще одна зруйнована вщент.
Також Лисак повідомив, що атаками росіян потрощене підприємство. Зачепило автівку.
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Під час дронової атаки російські війська вночі поцілили не лише по багатоповерхівці у Дніпрі, але й по підприємству, з 8 постраждалих двоє залишаються у лікарні, у будинку тривають пошуки людей під завалами. При цьому в області загалом знищено 5 ворожих безпілотників за ніч.