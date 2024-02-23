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Днепропетровская область: россияне 11 раз атаковали Никопольщину, повреждено предприятие

Днепропетровская область: россияне 11 раз атаковали Никопольщину, повреждено предприятие

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 16:59  •  1505 просмотра

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Российские военные нанесли удары с беспилотников и артиллерии по Днепропетровской области Украины, повредив частные дома, хозяйственные постройки и разрушив одну постройку.

Российские военные ночью нанесли удары по Днепру, а днем 11 раз атаковали Никопольский район. Люди не пострадали, однако есть разрушения. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Пока Днепр приходил в себя после тяжелой ночи, на Никопольщине раздавались взрывы. Громко было из-за ударов дронами и артобстрелов. Всего в течение дня - 11 атак.

- сообщил Лысак.

Детали

Глава  ОВА отметил, что оккупанты били по райцентру, Червоногригорьевской, Покровской и Марганецкой громадах.

Из-за этих обстрелов повреждены два частных дома. Изуродованы столько же хозяйственных построек, и еще одна разрушена до основания.

Также Лысак сообщил, что атаками россиян разбито предприятие. Зацепило машину.

Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух23 февраля 2024, 16:51 • 3063 просмотра

Дополнительно

Во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
Дніпропетровська область: росіяни 11 разів атакували Нікопольщину, пошкоджене підприємство
Dnipropetrovs'k region: Russians attacked Nikopol district 11 times, an enterprise is damaged
Новости по теме

Днепропетровская область: россияне 11 раз атаковали Никопольщину, повреждено предприятие

Российские военные нанесли удары с беспилотников и артиллерии по Днепропетровской области Украины, повредив частные дома, хозяйственные постройки и разрушив одну постройку.

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