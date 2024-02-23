Днепропетровская область: россияне 11 раз атаковали Никопольщину, повреждено предприятие

Российские военные ночью нанесли удары по Днепру, а днем 11 раз атаковали Никопольский район. Люди не пострадали, однако есть разрушения. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Пока Днепр приходил в себя после тяжелой ночи, на Никопольщине раздавались взрывы. Громко было из-за ударов дронами и артобстрелов. Всего в течение дня - 11 атак. - сообщил Лысак.

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Глава ОВА отметил, что оккупанты били по райцентру, Червоногригорьевской, Покровской и Марганецкой громадах.

Из-за этих обстрелов повреждены два частных дома. Изуродованы столько же хозяйственных построек, и еще одна разрушена до основания.

Также Лысак сообщил, что атаками россиян разбито предприятие. Зацепило машину.

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Во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь.