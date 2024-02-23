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Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух

Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 16:51  •  2995 просмотра

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Спасатели нашли тело женщины под завалами многоэтажки в Днепре, которая пострадала от атаки российского беспилотника, в результате чего количество погибших возросло до двух человек, но они пока не могут достать тело.

Количество жертв ночной атаки на Днепр возросло до двух. Спасатели обнаружили тело женщины, однако добраться до него пока не могут. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами видно тело женщины. Добраться до него чрезвычайники пока не могут. Для этого надо демонтировать перекрытия. В целом трагическая ночь унесла жизни двух человек. Не хватает слов...

- сообщил Лысак.

Дополнительно

Ранее УНН писал, что во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь.

Днем глава Днепропетровской ОВА заявил, что из-под завалов разрушенного дома в Днепре спасатели достали тело мужчины.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
Атака рф на Дніпро: кількість жертв зросла до двох
Russia's attack on Dnipro: the number of victims has risen to two
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Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух

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