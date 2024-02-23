Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух
Киев • УНН
Спасатели нашли тело женщины под завалами многоэтажки в Днепре, которая пострадала от атаки российского беспилотника, в результате чего количество погибших возросло до двух человек, но они пока не могут достать тело.
Количество жертв ночной атаки на Днепр возросло до двух. Спасатели обнаружили тело женщины, однако добраться до него пока не могут. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами видно тело женщины. Добраться до него чрезвычайники пока не могут. Для этого надо демонтировать перекрытия. В целом трагическая ночь унесла жизни двух человек. Не хватает слов...
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Ранее УНН писал, что во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь.
Днем глава Днепропетровской ОВА заявил, что из-под завалов разрушенного дома в Днепре спасатели достали тело мужчины.
Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух
Спасатели нашли тело женщины под завалами многоэтажки в Днепре, которая пострадала от атаки российского беспилотника, в результате чего количество погибших возросло до двух человек, но они пока не могут достать тело.
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