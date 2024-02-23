Атака рф на Дніпро: кількість жертв зросла до двох
Київ • УНН
Рятувальники знайшли тіло жінки під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, яка постраждала від атаки російського безпілотника, в результаті чого кількість загиблих зросла до двох осіб, але вони поки що не можуть дістати тіло.
Кількість жертв нічної атаки на Дніпро зросла до двох. Рятувлаьрники виявили тіло жінки, однак дістатись до нього поки не можуть. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами видно тіло жінки. Дістатися до нього надзвичайники поки не можуть. Для цього треба демонтувати перекриття. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Бракує слів...
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Раніше УНН писав, що під час дронової атаки російські війська вночі поцілили не лише по багатоповерхівці у Дніпрі, але й по підприємству, з 8 постраждалих двоє залишаються у лікарні, у будинку тривають пошуки людей під завалами. При цьому в області загалом знищено 5 ворожих безпілотників за ніч.
Вдень голова Дніпропетровської ОВА заявив, що з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіло чоловіка.