Атака рф на Дніпро забрала життя людини: під завалами виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
З-під завалів будинку в Дніпрі, зруйнованого ударом російського безпілотника, було витягнуто тіло чоловіка, а також тривають пошуки жінки, яка, ймовірно, перебувала всередині під час атаки.
Ворожа дронова атаки на Дніпро забрали життя людини - з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло чоловіка, пошуки ще однієї людини тривають, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі
З його слів, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.
Атака рф на Дніпро та область: поцілили по багатоповерхівці та підприємству, 2 постраждалих у лікарні, під завалами шукають людей23.02.24, 08:19 • 32448 переглядiв