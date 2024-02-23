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Атака рф на Днепр унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Атака рф на Днепр унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:42  •  7768 просмотра

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Из-под завалов дома в Днепре, разрушенного ударом российского беспилотника, было извлечено тело мужчины, а также продолжаются поиски женщины, которая, вероятно, находилась внутри во время атаки.

Вражеская дроновая атака на Днепр унесла жизнь человека - из-под завалов разрушенного дома достали тело мужчины, поиски еще одного человека продолжаются, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара, продолжаются.

Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей23 февраля 2024, 06:19 • 28857 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
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Атака рф на Дніпро забрала життя людини: під завалами виявили тіло чоловіка
Russian attack on Dnipro claimed a life: a man's body was found under the rubble
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Атака рф на Днепр унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Из-под завалов дома в Днепре, разрушенного ударом российского беспилотника, было извлечено тело мужчины, а также продолжаются поиски женщины, которая, вероятно, находилась внутри во время атаки.

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