Атака рф на Днепр унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
Из-под завалов дома в Днепре, разрушенного ударом российского беспилотника, было извлечено тело мужчины, а также продолжаются поиски женщины, которая, вероятно, находилась внутри во время атаки.
Вражеская дроновая атака на Днепр унесла жизнь человека - из-под завалов разрушенного дома достали тело мужчины, поиски еще одного человека продолжаются, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире
По его словам, поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара, продолжаются.
Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей23 февраля 2024, 06:19 • 28857 просмотров
Атака рф на Днепр унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины
Из-под завалов дома в Днепре, разрушенного ударом российского беспилотника, было извлечено тело мужчины, а также продолжаются поиски женщины, которая, вероятно, находилась внутри во время атаки.
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