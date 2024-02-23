Атака рф на Днепр унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Группа министров во главе с премьером Шмыгалем сегодня будет на границе с Польшей - Зеленский

Премьер-министр Украины и профильные министры посетят сегодня границу с Польшей, чтобы решить вопрос экспортной блокады, хотя неизвестно, будут ли присутствовать польские чиновники.