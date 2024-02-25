У зоні ОСУВ “Таврія” ворог втратив десятки одиниць техніки та майже 300 осіб за добу
Київ • УНН
За минулу добу у боях на Таврійському напрямку українські захисники знищили понад 300 російських військових та десятки одиниць техніки.
На таврійському напрямку українські захисники продовжують вести запеклі бої з російськими загарбниками. За минулу добу армія рф завдала 32 авіаційні та 6 ракетних ударів та майже 1000 артобстрілів. Втім агресор втратив 22 одиниці техніки, а також БпЛА; загарбники недорахувалися 284 осіб у живій силі.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України, Олександр Тарнавський, передає УНН.
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В операційній зоні ОСУВ "Таврія" наші воїни продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян.
Загальні втрати агресора становили: у живій силі - 284 особи, в озброєнні та військовій техніці - 22 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 212 ворожі БпЛА різних типів.
Також чотирьох російських окупантів взято в полон.
У дописі зазначається, що за минулу добу російська армія продовжувала тиснути на українських оборонців та українські населенні пункти в зоні ОСУВ "Таврія", завдавши 32 авіаційні та 6 ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл та 93 удари дронами-камікадзе.
Нагадаємо
Протягом доби 23 лютого, Сили оборони на Таврійському знищили понад три сотні окупантів та декілька десятків військової техніки. Про це у своєму Telegram-каналі розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Загарбники втрачають близько 60 % техніки при спробах штурму на Луганщині – Лисогор25.02.24, 11:52 • 22838 переглядiв