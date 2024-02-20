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Как Силы обороны уничтожают врага на Таврическом направлении: в ОСУВ "Таврия" показали видео

Как Силы обороны уничтожают врага на Таврическом направлении: в ОСУВ "Таврия" показали видео

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:33  •  15445 просмотра

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На Таврическом направлении украинские военные уничтожили до роты российских морских пехотинцев и военную технику.

Украинские военные продолжают оборонительную операцию и уничтожают врага на Таврическом направлении. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, показал как бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали до роты российских морпехов, а также военную технику, сообщает УНН. 

Продолжаем оборонительную операцию. Уничтожаем врага и его бронетехнику.  Одна из бригад, которая жжет российских ордынцев на Таврическом направлении - героическая 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского. На днях "выговцы" уничтожили до роты российских морпехов, 3 танка, 5 БМП-3/БМД-4, столько же тягачей МТЛБ.

- подписал видео Тарнавский.

Тарнавский поблагодарил украинских бойцов  за стойкость и мужество.

Дополнение

За прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне нанесли только 2 авиаудара, но провели 42 боевых столкновения и совершили 1040 артобстрелов.

На Авдеевском направлении враг снова совершает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами - здесь наши защитники и защитницы отбили 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского.

Также Силы обороны сдерживают россиян на Марьинском направлении неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где отражена 21 атака.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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pervomaiskiiПервомайский
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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