Як Сили оборони нищать ворога на Таврійському напрямку: в ОСУВ "Таврія" показали відео
Київ • УНН
На Таврійському напрямку українські військові знищили до роти російських морських піхотинців та військову техніку.
Українськи військові продовжують оборонну операцію і знищують ворога на Таврійському напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, показав як бійці 58-мої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського ліквідували до роти російських морпіхів, а також військову техніку, повідомляє УНН.
Продовжуємо оборонну операцію. Нищимо ворога та його бронетехніку. Одна з бригад, яка палить російських ординців на Таврійському напрямку - героїчна 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського. Днями "виговці" знищили до роти російських морпіхів, 3 танки, 5 БМП-3/БМД-4, стільки ж тягачів МТЛБ.
Тарнавський подякував українським бійцям за стійкість та мужність.
Доповнення
Протягом минулої доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали лише 2 авіаудари, але провели 42 бойових зіткнення та вчинили 1040 артобстрілів.
На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.
Також Сили оборони стримують росіян на Мар’їнському напрямку неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.