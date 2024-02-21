Сили оборони знищили понад 210 ворожих танків на Таврійському напрямку з початку року

За 50 днів на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 212 танків. Про це у своєму Telegram-каналі заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

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Лише з початку цього року (з 1.01.24 по 20.02.24) в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупант втратив 212 танків - написав Тарнавський.

Він також опублікував відео, як десантники 71-ї окремої єгерської бригади знищують російські танки за допомогою FPV-дронів, перетворюючи їх на брухт.

Доповнення

На Таврійському напрямку ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл (в тому числі 2 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.