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На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский

На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 10:05  •  2909 просмотра

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За 4 месяца украинские защитники нанесли огромные потери российским войскам на Авдеевском направлении, убив 47 186 военнослужащих и уничтожив 364 танка.

За 4 месяца активной обороны на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили 47 186 человек  и 364 танков, сообщил в воскресенье командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

По его словам, на Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.

За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

  • личного состава - 47 186 человек
  • танки - 364
  • артиллерийские системы - 248
  • боевые бронемашины - 748
  • самолеты - 5

рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW18 февраля 2024, 09:16 • 20829 просмотров

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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avdiivkaАвдеевка
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
На Авдіївському напрямку окупанти втратили 47 186 осіб за 4 місяці - Тарнавський
Occupants lost 47,186 people in Avdiivka sector over 4 months - Tarnavskyi
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