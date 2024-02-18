На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский
Киев • УНН
За 4 месяца украинские защитники нанесли огромные потери российским войскам на Авдеевском направлении, убив 47 186 военнослужащих и уничтожив 364 танка.
За 4 месяца активной обороны на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили 47 186 человек и 364 танков, сообщил в воскресенье командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
По его словам, на Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.
За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:
- личного состава - 47 186 человек
- танки - 364
- артиллерийские системы - 248
- боевые бронемашины - 748
- самолеты - 5
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян.
На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский
За 4 месяца украинские защитники нанесли огромные потери российским войскам на Авдеевском направлении, убив 47 186 военнослужащих и уничтожив 364 танка.
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