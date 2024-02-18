рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW
Киев • УНН
Российские войска впервые смогли установить временное локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха во время наступления на Авдеевку Донецкой области.
Российские оккупанты временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха в последние дни их наступления на Авдеевку. Вероятно, это впервые, когда российским силам удалась такая операция в Украине. Такое мнение высказал американский Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.
Похоже, что российские войска временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха в последние дни своей наступательной операции по захвату Авдеевки, вероятно, впервые, когда российские силы сделали это в Украине
Сообщается, что представитель украинской бригады, которая действует вблизи Авдеевки, 17 февраля заявил, что российские силы выпустили 60 планирующих бомб КАБ по украинским позициям в Авдеевке за минувшие сутки, а украинский военный, который действует в этом районе, заявил, что российские силы выпустили до 500 планирующих бомб по Авдеевке за последние дни.
"Связанный с кремлем милблогер 17 февраля заявил, что российские войска за последние 48 часов выпустили 250 планирующих бомб FAB только в одном районе Авдеевки. Российские источники широко объясняли, что использование россиянами планирующих бомб позволило российским войскам преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, а некоторые российские милблогеры утверждали, что российские силы имеют преимущество в воздухе в этом районе", - заявляют аналитики ISW.
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Также аналитики ISW отмечают, что с начала 2023 года российские войска постепенно увеличивали использование планирующих бомб на всем театре военных действий, но недавнее массовое применение планирующих бомб в Авдеевке - это первый случай, когда российская авиация применила эти бомбы в больших масштабах для обеспечения непосредственной авиационной поддержки наступающих пехотных войск.
"Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на наиболее активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват большей части поселения", - говорится в отчете.
Кроме того, ISW отмечает, что задержки западной помощи по безопасности могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны, что могло бы позволить российским силам повторить воздушную поддержку, которая способствовала масштабному продвижению России в Авдеевке.
Дополнение
17 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины выходят из Авдеевки, переходя к обороне на более выгодных рубежах.
рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW
Российские войска впервые смогли установить временное локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха во время наступления на Авдеевку Донецкой области.
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