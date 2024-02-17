Українські війська виходять з Авдіївки - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ про стратегічний відхід з Авдіївки, щоб уникнути оточення і врятувати військових.
Збройні сили України виходять з Авдіївки, переходячи до оборони на більш вигідних рубежах. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
У зв'язку зі складною ситуацією навколо міста Авдіївка Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про стратегічний вивід підрозділів для уникнення оточення та збереження життя й здоров'я наших військовослужбовців.
Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. СЛАВА УКРАЇНІ!
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