Українські війська виходять з Авдіївки - Сирський

Збройні сили України виходять з Авдіївки, переходячи до оборони на більш вигідних рубежах. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

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У зв'язку зі складною ситуацією навколо міста Авдіївка Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про стратегічний вивід підрозділів для уникнення оточення та збереження життя й здоров'я наших військовослужбовців.

Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. СЛАВА УКРАЇНІ! – Олександр Сирський.

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