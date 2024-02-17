Окупанти захопили лікарню та парк в Авдіївці

росіяни захопив Авдіївську залізничну лікарню та міський парк. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Окупанти зайняли Авдіївську залізничну лікарню і міський парк, а також наблизилися до території місцевого заводу металевих конструкцій у районах Ласточкіного та Невельського.

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рф, використовуючи значну кількість піхоти, тисне на українські позиції з усіх напрямків.

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