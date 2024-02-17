Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке

россияне захватил Авдеевскую железнодорожную больницу и городской парк. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Оккупанты заняли Авдеевскую железнодорожную больницу и городской парк, а также приблизились к территории местного завода металлических конструкций в районах Ласточкино и Невельского.

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рф, используя значительное количество пехоты, давит на украинские позиции со всех направлений.

Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных