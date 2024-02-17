Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке
Киев • УНН
россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.
россияне захватил Авдеевскую железнодорожную больницу и городской парк. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Оккупанты заняли Авдеевскую железнодорожную больницу и городской парк, а также приблизились к территории местного завода металлических конструкций в районах Ласточкино и Невельского.
Добавим
рф, используя значительное количество пехоты, давит на украинские позиции со всех направлений.
Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных16 февраля 2024, 20:48 • 18320 просмотров
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке
россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.
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