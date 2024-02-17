Украинские войска выходят из Авдеевки - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.
Вооруженные силы Украины выходят из Авдеевки, переходя к обороне на более выгодных рубежах. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
В связи со сложной ситуацией вокруг города Авдеевка Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о стратегическом выводе подразделений во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих.
Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем. СЛАВА УКРАИНЕ!
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке16 февраля 2024, 22:45 • 7753 просмотра
Украинские войска выходят из Авдеевки - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.
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