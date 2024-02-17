Украинские войска выходят из Авдеевки - Сырский

Вооруженные силы Украины выходят из Авдеевки, переходя к обороне на более выгодных рубежах. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

В связи со сложной ситуацией вокруг города Авдеевка Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о стратегическом выводе подразделений во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих.

Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем. СЛАВА УКРАИНЕ! - Александр Сырский.

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