Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи

Президент Зеленский заявил на конференции по безопасности, что украинские потери в Авдеевке составляют один к семи по сравнению с российскими, то есть одна украинская смерть равна семи смертям россиян.