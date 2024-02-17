Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  161108 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  208995 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  171996 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  198558 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  278110 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  274682 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  226198 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  214430 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  222465 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251143 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Новости по теме

Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

Министр обороны Украины заявил, что решение вывести войска из Авдеевки было правильным, и очертил полученные уроки.

Война •   •  2221 просмотра
Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ускориться с решением конфисковать замороженные российские активы, чтобы помочь восстановить Украину, и получил подтверждение дополнительной военной помощи.

Война •   •  4828 просмотра
Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи

Зеленский начал двусторонние встречи в Мюнхене: обсудил с премьером Дании соглашение о безопасности и оборонном сотрудничестве

Зеленский встретился с премьер-министром Дании на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить двустороннее соглашение о безопасности, оборонную поддержку Украины и совместное с Данией производство беспилотников.

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Зеленский начал двусторонние встречи в Мюнхене: обсудил с премьером Дании соглашение о безопасности и оборонном сотрудничестве

"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поблагодарил военно-воздушным силам страны за уничтожение двух вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и одного истребителя Су-35 во время атак на позиции украинских войск на востоке страны.

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"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов

Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина имеет целью стать членом НАТО и будет делать все для укрепления связей с Альянсом.

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Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский

После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский

Президент Зеленский после убийства Навального заявил, что воспринимать путина как легитимного лидера было бы абсурдно, поскольку он удерживает власть с помощью коррупции и насилия.

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После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский

"Я готов с ним поехать на фронт": Зеленский в очередной раз пригласил Трампа в Украину

Зеленский заявил, что готов поехать с Трампом на фронт в Украине.

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"Я готов с ним поехать на фронт": Зеленский в очередной раз пригласил Трампа в Украину

Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи

Президент Зеленский заявил на конференции по безопасности, что украинские потери в Авдеевке составляют один к семи по сравнению с российскими, то есть одна украинская смерть равна семи смертям россиян.

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Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи

Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский

Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, и все же на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен, под давлением превосходящих сил противника.

Война •   •  12534 просмотра
Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский

Армия рф обстреляла Херсон, есть погибший и двое раненых - ОВА

В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина.

Война •   •  15151 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон, есть погибший и двое раненых - ОВА