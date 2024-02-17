Міністр оборони Умєров про Авдіївку: є отримані "уроки", рішення берегти людей - правильне
Київ • УНН
Міністр оборони України заявив, що рішення вивести війська з Авдіївки було правильним, і окреслив отримані уроки
Міністр оборони Рустем Умєров висловився з приводу виходу з Авдіївки, вказавши, що рішення берегти людей - правильне, і озвучив головні "уроки Авдіївки", пише УНН.
Наші lessons learned щодо Авдіївки: потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи; потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів; потрібні артилерійські снаряди. Працюєм над цим постійно. Фортифікації - будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей - правильне
"Авдіївку - повернемо", - підкреслив міністр оборони.
Зеленський про Авдіївку: рішення відійти на інші рубежі правильне, важливо зберегти наших людей17.02.24, 11:40 • 27218 переглядiв