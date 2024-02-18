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рф захопила Авдіївку, тому що вперше змогла встановити перевагу в повітрі - ISW

рф захопила Авдіївку, тому що вперше змогла встановити перевагу в повітрі - ISW

Київ • УНН

 • 37429 перегляди

Російські війська вперше змогли встановити тимчасову локальну перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря під час наступу на Авдіївку Донецької області.

Російські окупанти тимчасово встановили обмежену та локальну перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні їхнього наступу на Авдіївку. Ймовірно, це вперше, коли російським силам вдалася така операція в Україні. Таку думку висловив американський Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

Схоже, що російські війська тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні своєї наступальної операції із захоплення Авдіївки, ймовірно, вперше, коли російські сили зробили це в Україні

- йдеться у звіті.

Повідомляється, що речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, 17 лютого заявив, що російські сили випустили 60 плануючих бомб КАБ по українських позиціях в Авдіївці за минулу добу, а український військовий, який діє в цьому районі, заявив, що російські сили випустили до 500 плануючих бомб по Авдіївці за останні дні.

"Пов’язаний з кремлем мілблогер 17 лютого заявив, що російські війська за останні 48 годин випустили 250 плануючих бомб FAB тільки в одному районі Авдіївки.  Російські джерела широко пояснювали, що використання росіянами плануючих бомб дозволило російським військам подолати українську оборону в Авдіївці, а деякі російські мілблогери стверджували, що російські сили мають перевагу в повітрі в цьому районі", - заявляють аналітики ISW.

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Також аналітики ISW зазначають, що з початку 2023 року російські війська поступово збільшували використання плануючих бомб на всьому театрі військових дій, але нещодавнє масове застосування плануючих бомб в Авдіївці — це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби у великих масштабах для забезпечення безпосередньої авіаційної підтримки піхотних військ, що наступають.  

"Здатність росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найбільш активній ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення більшої частини поселення", - йдеться у звіті.

Окрім того, ISW зазначає, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони, що могло б дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню росії в Авдіївці.

Доповнення

17 лютого стало відомо, що Збройні сили України виходять з Авдіївки, переходячи до оборони на більш вигідних рубежах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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