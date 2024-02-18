Россияне пытаются продвинуться в районе села Ласточкино: за прошедшие сутки наши защитники отбили там 14 атак

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  218470 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  240286 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  317366 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  294799 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  236004 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  220668 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  226970 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Местный житель получил ранения после артиллерийского обстрела россиянами села в Днепропетровской области Украины.

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Начальник отдела связей с общественностью подразделения "Таврия" сообщил, что ситуация на Запорожском направлении стабилизировалась, без потерь украинских позиций, поскольку российская армия осуществила 13 неудачных попыток атак, но была отбита.

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Германия собрала более 500 свидетельств военных преступлений рф в Украине

Немецкие правоохранители собрали более 500 показаний для расследования российских военных преступлений в Украине.

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Франция в ближайшие недели планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

В ближайшие недели Франция планирует поставить Украине экспериментальные беспилотники-камикадзе, чтобы помочь стране в российской войне.

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Франция в ближайшие недели планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе