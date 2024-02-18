Россияне пытаются продвинуться в районе села Ласточкино: за прошедшие сутки наши защитники отбили там 14 атак

Россияне активно пытаются развить наступление возле села Ласточкино, что возле Авдеевки. Однако там закрепились значительные Силы обороны и они делают все, что можно, чтобы наступление врага не было развито. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Авдеевка на основании цифр, которые были обнародованы свою миссию выполнила. Она связала огромную группировку российских войск, к которой подводились все новые и новые резервы - это означало, что россияне не могли усиливать или расширять штурмовые действия на других направлениях. Это означало, что здесь уничтожается большое количество их бронетехники, других вооружений. Именно Авдеевке должны быть обязаны своим относительным, конечно, спокойствием другие города ближе к линии фронта и даже далеко в тылу. - сказал Лиховой.

На вопрос, удалось ли Силам обороны после выхода из Авдеевки закрепиться на новых рубежах, Лиховой ответил: "Да. Произошло закрепление на новых позициях, они дополнительно оборудуются, фортифицируются. Следующие рубежи обороны, Вооруженные Силы и другие составляющие Сил обороны готовы к возможным другим наступательным действиям противника и они уже, к сожалению, происходят".

По его словам, например, за минувшие сутки было отбито 14 атак российских оккупантов возле села Ласточкино, которое расположено к западу от Авдеевки.

Эта цифра которая показывает, что враг активно пытается развить наступление, но там закрепились наши значительные силы и они делают все, что можно, чтобы это наступление врага не было развито. - отметил Лиховой.

Дополнение

На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца.