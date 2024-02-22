Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины
Киев • УНН
Президент получил закрытый доклад о сроках получения Украиной самолетов F-16 и обсудил с военным руководством ситуацию на фронте - в частности на Авдеевском и Южном направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого был отдельный закрытый доклад по самолетам F-16, в частности сроков их получения, а также рассмотрение вопросов новой линии обороны на Авдеевском направлении и плацдарма в Крынках, пишет УНН.
Ставка. (...) Отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество в первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов
Президент также сообщил, что заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома ВСУ Александра Сырского. "Ситуация на всех основных направлениях, оборонительные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов", - указал он.
"Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова", - добавил Глава государства.
"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию", - отметил Зеленский.
Зеленский назвал захват Авдеевки самым большим достижением россии за 9 месяцев войны22 февраля 2024, 11:14 • 10916 просмотров
Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины
Президент получил закрытый доклад о сроках получения Украиной самолетов F-16 и обсудил с военным руководством ситуацию на фронте - в частности на Авдеевском и Южном направлениях.
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