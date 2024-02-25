Оккупанты подтягивают силы и резервы, но критических ударных сил не зафиксировано – Гуменюк

При каждом штурме наших позиций на Левом берегу у вражеских войск есть серьезные потери, поэтому вс рф осуществляют ротацию личного состава: идет перераспределение после событий в Авдеевке; а также подтягиваются резервы из оккупированного Крыма, но не в критической массе, поэтому изменить положение оккупанты не способны

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Мы сейчас не наблюдаем дополнительного количества ударных сил, которые могли бы критически изменить ход событий на нашей зоне ответственности. Мы видим, что продолжается ротация личного состава, продолжается пополнение подразделений силами и средствами, поскольку при каждом штурме наших позиций на Левом берегу у вражеских войск есть серьезные потери. Они нуждаются в том, чтобы восполнять их. – сказала она.

По словам Гуменюк происходит подтягивание сил как с восточного направления.

После событий в Авдеевке, - личного состава и средств огневого поражения - сообщила спикер Сил обороны юга Украины.

А также вс рф подятгивают резервы из временно оккупированного Крыма.

Подтягивают с Крымского хаба. Время от времени оттуда тоже подтягиваются силы и резервы, но они не в той критической массе, которая бы существенно изменила положение дел в нашей зоне ответственности. – сказала Гуменюк.

Напомним

Силы обороны держат плацдарм в Крынках в Херсонской области и не сдают позиции. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

За последние сутки произошло 84 боевых столкновения. рф нанесла 9 ракетных и 77 авиационных ударов. Осуществлено 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня.