Ударні БпЛА ворога атакували об’єкти житлової та критичної інфраструктури на Київщині - начальник Київської ОВА
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони в Київській області збили російські ударні безпілотники, які націлилися на житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, уламки яких безпечно впали за межами населених пунктів.
У зв’язку з атакою російських дронів, у Київській області працювали сили ППО. Завдяки роботі мобільних вогневих груп ЗСУ, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, - збиті цілі впали на відкритій території поза межами населених пунктів.
Про це передає УНН, із посиланням на начальника Київської ОВА Руслан Кравченко.
Цього ранку Київщина була атакована ударними БпЛА. Повітряна тривога тривала дві години. В області працювали сили ППО. Завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.
Падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів.
За попередньою інформацією жертв та постраждалих не має, але поки що оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.
Нагадаємо
Українська протиповітряна оборона знищила 16 російських ударних безпілотників типу "Shahed" з 18, які були запущені вночі в різних регіонах.
Протягом останнього тижня ворожі сили завдали Запорізькій області 3200 ударів. Вчора 61-річна жінка загинула, 33-річний чоловік і 71-річна жінка отримали поранення внаслідок влучання російського снаряду в Гуляйполі.