Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны в Киевской области сбили российские ударные беспилотники, которые нацелились на жилые дома и объекты критической инфраструктуры, обломки которых безопасно упали за пределами населенных пунктов.
В связи с атакой российских дронов, в Киевской области работали силы ПВО. Благодаря работе мобильных огневых групп ВСУ, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано, - сбитые цели упали на открытой территории за пределами населенных пунктов.
Об этом передает УНН, со ссылкой на начальника Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Этим утром Киевщина была атакована ударными БпЛА. Воздушная тревога продолжалась два часа. В области работали силы ПВО. Благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.
Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории вне населенных пунктов.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет, но пока оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.
Напомним,
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Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА
Силы противовоздушной обороны в Киевской области сбили российские ударные беспилотники, которые нацелились на жилые дома и объекты критической инфраструктуры, обломки которых безопасно упали за пределами населенных пунктов.
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