Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА

В связи с атакой российских дронов, в Киевской области работали силы ПВО. Благодаря работе мобильных огневых групп ВСУ, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано, - сбитые цели упали на открытой территории за пределами населенных пунктов.

Об этом передает УНН, со ссылкой на начальника Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Этим утром Киевщина была атакована ударными БпЛА. Воздушная тревога продолжалась два часа. В области работали силы ПВО. Благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. - говорится в сообщении.

Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории вне населенных пунктов.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет, но пока оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.

Напомним,

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 16 российских ударных беспилотников типа "Shahed" из 18, которые были запущены ночью в разных регионах.

В течение последней недели вражеские силы нанесли Запорожской области 3200 ударов. Вчера 61-летняя женщина погибла, 33-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения в результате попадания российского снаряда в Гуляйполе.