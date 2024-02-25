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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

За тиждень по Запорізькій області ворог наніс 3200 ударів: є жертви

Київ • УНН

 • 30697 перегляди

Протягом останнього тижня ворожі сили завдали Запорізькій області 3200 ударів. Вчора 61-річна жінка загинула, 33-річний чоловік і 71-річна жінка отримали поранення внаслідок влучання російського снаряду в Гуляйполі.

За тиждень по Запорізькій області ворог наніс 3200 ударів: є жертви

За тиждень рф здійснила 3200 ударів по Запорізькій області. 24 лютого внаслідок артобстрілу у Гуляйполі загинула 61-річна жінка, а двоє отримали поранення.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН

Деталі

Протягом останнього тижня ворожі сили завдали Запорізькій області 3200 ударів.

За минулу добу, 24 лютого, було зафіксовано 263 обстріли 10 населених пунктів регіону.

У Гуляйполе російський снаряд забрав життя 61-річної місцевої жительки. Також у результаті артобстрілу є поранені – 33-річний чоловік та 71-річна жінка, які тепер перебувають у лікарні.

Рашисти вгатили 3 авіаційними снарядами по Роботиному, атакували 60 безпілотниками Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачу та Роботине, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Новоданидівки, Малої Токмачки й Роботиного. 186 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Новопндріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Роботиного та інших населених пунктів

 – заявив Іван Федоров.

61-річна жінка загинула під час російського обстрілу міста Гуляйполе в Запорізькій області - Федоров24.02.24, 17:33 • 41027 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Мала Токмачка
Іван Федоров
Гуляйполе
Запоріжжя
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