За тиждень по Запорізькій області ворог наніс 3200 ударів: є жертви
Київ • УНН
Протягом останнього тижня ворожі сили завдали Запорізькій області 3200 ударів. Вчора 61-річна жінка загинула, 33-річний чоловік і 71-річна жінка отримали поранення внаслідок влучання російського снаряду в Гуляйполі.
За тиждень рф здійснила 3200 ударів по Запорізькій області. 24 лютого внаслідок артобстрілу у Гуляйполі загинула 61-річна жінка, а двоє отримали поранення.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Протягом останнього тижня ворожі сили завдали Запорізькій області 3200 ударів.
За минулу добу, 24 лютого, було зафіксовано 263 обстріли 10 населених пунктів регіону.
У Гуляйполе російський снаряд забрав життя 61-річної місцевої жительки. Також у результаті артобстрілу є поранені – 33-річний чоловік та 71-річна жінка, які тепер перебувають у лікарні.
Рашисти вгатили 3 авіаційними снарядами по Роботиному, атакували 60 безпілотниками Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачу та Роботине, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Новоданидівки, Малої Токмачки й Роботиного. 186 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Новопндріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Роботиного та інших населених пунктів
61-річна жінка загинула під час російського обстрілу міста Гуляйполе в Запорізькій області - Федоров24.02.24, 17:33 • 41027 переглядiв